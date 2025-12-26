Агент Сауся: «Не могу подтвердить факт переговоров между ЦСКА и «Балтикой»

Агент Владислава Сауся не подтвердил информацию о переходе игрока в ЦСКА.

Андрей Талаев, агент Владислава Сауся , отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил , что полузащитник «Балтики» может стать частью сделки по обмену Игоря Дивеева из ЦСКА на Лусиано Гонду из «Зенита ».

«Не могу подтвердить факт переговоров между ЦСКА и «Балтикой» по трансферу Сауся.

Лучше обратиться в клуб – либо один, либо второй», – сказал Талаев.

В нынешнем сезоне 22-летний Саусь провел 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах. На его счету один гол и две результативные передачи.