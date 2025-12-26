РФС может начать снимать очки с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам («РБ Спорт»)

РФС планирует снимать очки с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам.

Российский футбольный союз (РФС) намерен ввести дополнительные санкции в отношении клубов, имеющих просроченные задолженности по оплате трансферов или агентским выплатам, сообщает «РБ Спорт».

Так, если 15 января у клуба будет установлено наличие просроченного долга по трансферам или выплатам агентам, которые не были учтены в финальной версии утвержденного в рамках процедуры лицензирования или финансового контроля бюджета, то РФС вправе снять с этого участника соревнования одно очко.

Если при подаче документов на лицензирование на следующий сезон к 15 апреля сохранится даже часть этой задолженности, то РФС может снять еще три очка с клуба. Решение о снятии очков будет реализовано в финальной таблице чемпионата перед утверждением его итогов.

Также РФС будет строже отслеживать деятельность клубов в рамках их бюджетов. Если у участника РПЛ в результате значительного увеличения расходов на трансферы без сопоставимого увеличения доходов или существенного снижения доходов без пропорционального снижения расходов будет выявлено отрицательное отклонение на 15% и более от изначальных планов по бюджету при лицензировании, то на клуб может быть наложен запрет на регистрацию футболистов до устранения нарушений.

Инициатива будет закреплена в правилах РФС по лицензированию клубов. Изменения в документе будут рассмотрены в пятницу исполкомом организации.