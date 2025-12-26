Глава попечительского совета «Балтики» о премиальных: «Успех против «Спартака» вдесятером заслужил отдельного вознаграждения»

Глава попсовета «Балтики»: победа над «Спартаком» заслужила повышенные премиальные.

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал о премиальных в клубе.

— Вы когда-нибудь слышали от команды после ярких побед, например, после 3:0 со «Спартаком» в Тушине, «двойные», «тройные»?

— Слышу постоянно. Футболисты в этом смысле одинаковые — как оркестр, все скандируют очень дружно и членораздельно. Конечно, относимся к этому с юмором. Забавно, что я для них в такие моменты становлюсь человеком, с которым это ассоциируется. Только появляюсь — сразу: «Двойные, двойные». Такой ходячий мешок с монетами (смеется).

— Если серьезно: за такие победы были повышенные премиальные?

— Да. Мы понимаем, что это важно. Чаще всего инициатива исходит не от меня, а от генерального директора Измайлова или от спортивного — Маргаряна. Они говорили — считаем, что это уместно.

И не всегда речь шла о топ-клубах. Иногда понимаем, что победа, условно, над «Оренбургом» важнее — и с точки зрения таблицы, и с точки зрения психологии. У нас нет автоматизма: вот есть пять топов — значит, всегда двойные.

Например, против «Зенита» или «Краснодара» никаких двойных премиальных заранее не было. А вот успех против «Спартака» в Калининграде — вдесятером, с единственным голом и грамотной обороной — заслуживал отдельного вознаграждения. И это решение принято уже постфактум, на эмоциях, когда я увидел радость ребят и услышал эти скандирования, – сказал Мясников.