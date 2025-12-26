Арустамян о Сперцяне: «Останется в «Краснодаре», они борются за чемпионство. Не вижу вариантов, при которых Галицкий продаст его зимой»

Арустамян о Сперцяне: останется в «Краснодаре», они борются за чемпионство.

Журналист Нобель Арустамян уверен, что Эдуард Сперцян не уйдет из «Краснодара » зимой.

Сообщалось, что за хавбеком следят «Ювентус», «Интер» и «Наполи».

«Уверен, он останется, все будет в порядке. В смысле, он останется в «Краснодаре», если мы говорим об этом сезоне.

Понятно, они на первом месте, одно очко преимущество над «Зенитом», впереди решающий отрезок, за чемпионство борются. Не вижу вариантов, при которых Галицкий его продаст. Просто не вижу ни одного варианта», — сказал Арустамян в эфире «Коммент.Шоу».