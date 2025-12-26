  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арустамян о Сперцяне: «Останется в «Краснодаре», они борются за чемпионство. Не вижу вариантов, при которых Галицкий продаст его зимой»
6

Арустамян о Сперцяне: «Останется в «Краснодаре», они борются за чемпионство. Не вижу вариантов, при которых Галицкий продаст его зимой»

Арустамян о Сперцяне: останется в «Краснодаре», они борются за чемпионство.

Журналист Нобель Арустамян уверен, что Эдуард Сперцян не уйдет из «Краснодара» зимой.

Сообщалось, что за хавбеком следят «Ювентус», «Интер» и «Наполи».

«Уверен, он останется, все будет в порядке. В смысле, он останется в «Краснодаре», если мы говорим об этом сезоне. 

Понятно, они на первом месте, одно очко преимущество над «Зенитом», впереди решающий отрезок, за чемпионство борются. Не вижу вариантов, при которых Галицкий его продаст. Просто не вижу ни одного варианта», — сказал Арустамян в эфире «Коммент.Шоу».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11153 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoНобель Арустамян
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов об открытости медиафутбола: «Представь, если Сперцян и Глушенков начнут: «Да ты, дрова, никуда не уедешь». А в ответ: «Ты себя видел? Лудик». Блин, камон, имидж клуба портится»
вчера, 20:05Видео
Батраков – лучший футболист России в 2025-м по итогам голосования «СЭ». Сперцян – 2-й, Кордоба – 3-й, Кисляк – 4-й, Глушенков – 5-й, Головин – 7-й, Сафонов – 10-й, Дзюба – 11-й
21 декабря, 21:29
Корнеев назвал Батракова и Сперцяна лучшими в 2025-м в РПЛ: «Нужно учитывать не только «гол плюс пас», но и влияние на игру команды»
21 декабря, 06:40
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
50 минут назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
53 минуты назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
54 минуты назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
сегодня, 14:46
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
9 минут назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
21 минуту назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
36 минут назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
43 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
46 минут назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
сегодня, 14:45
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29