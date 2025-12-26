«Спартак» тренировал бы Титов, будь моя воля. Егор был не только топ-игроком, но и бойцом». Белоголовцев о красно-белых

Белоголовцев: «Спартак» тренировал бы Титов, будь моя воля.

Актер и болельщик «Спартака » Сергей Белоголовцев высказался за назначение Егора Титова тренером красно-белых.

— Будь ваша воля — кто бы сейчас тренировал «Спартак»?

— Титов.

— Он же никогда не работал главным.

— Ну и что. Все когда-то начинают...

— Полагаете, потянет?

— Да. Егор был не только топ-игроком с точки зрения тактики, техники, красоты футбола, но и бойцом. Про таких говорят: «Мужик!» Может сжать зубы и терпеть. Это и для тренера важнейшее качество, – сказал Белоголовцев.