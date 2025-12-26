«Спартак» тренировал бы Титов, будь моя воля. Егор был не только топ-игроком, но и бойцом». Белоголовцев о красно-белых
Белоголовцев: «Спартак» тренировал бы Титов, будь моя воля.
Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался за назначение Егора Титова тренером красно-белых.
— Будь ваша воля — кто бы сейчас тренировал «Спартак»?
— Титов.
— Он же никогда не работал главным.
— Ну и что. Все когда-то начинают...
— Полагаете, потянет?
— Да. Егор был не только топ-игроком с точки зрения тактики, техники, красоты футбола, но и бойцом. Про таких говорят: «Мужик!» Может сжать зубы и терпеть. Это и для тренера важнейшее качество, – сказал Белоголовцев.
