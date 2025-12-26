«Пусть будет Кисляк». Баринов назвал лучшего игрока осенней части РПЛ

Дмитрий Баринов назвал Матвея Кисляка лучшим игроком осенней части РПЛ.

Капитан «Локомотива » Дмитрий Баринов назвал хавбека ЦСКА Матвея Кисляка лучшим игроком осенней части сезона.

В 18 матчах РПЛ-2025/26 на счету армейца 4 гола и 4 ассиста.

— Какую команду выделите в первой части сезона?

— Выделю первую четверку.

— Лучший футболист?

— Пусть будет Кисляк, — сказал Баринов.