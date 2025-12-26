48

«Пусть будет Кисляк». Баринов назвал лучшего игрока осенней части РПЛ

Дмитрий Баринов назвал Матвея Кисляка лучшим игроком осенней части РПЛ.

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал хавбека ЦСКА Матвея Кисляка лучшим игроком осенней части сезона.

В 18 матчах РПЛ-2025/26 на счету армейца 4 гола и 4 ассиста.

— Какую команду выделите в первой части сезона?

— Выделю первую четверку.

— Лучший футболист?

— Пусть будет Кисляк, — сказал Баринов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
