  Защитник «Ньюкасла» Берн: «Ненавижу «Ливерпуль» с 90-х. Хотел бы обыграть их когда-нибудь в АПЛ»
Защитник «Ньюкасла» Берн: «Ненавижу «Ливерпуль» с 90-х. Хотел бы обыграть их когда-нибудь в АПЛ»

Защитник «Ньюкасла» Дэн Берн признался в ненависти к «Ливерпулю».

«Я ненавижу «Ливерпуль» с 90-х, когда увидел Кигана с опущенной головой на «Энфилде» (в апреле 1996 года «Ньюкасл» под руководством Кевина Кигана уступил «красным» в гостях (3:4), пропустив 4-й гол на 92-й минуте – Спортс”).

Как болельщик «Ньюкасла» я пропитался к ним не только уважением, ведь у нас похожие города, города рабочего класса, но и ненавистью, потому что они хороши, не так ли? Они постоянно побеждают.

Они [игроки «Ливерпуля»] были великолепны (в финале Кубка лиги-2025 «сороки» победили мерсисайдцев со счетом 2:1 – Спортс”), нужно отдать им должное. Ван Дейк подошел и поздравил нас. Все они были хороши. Вероятно, в тот день они понимали, что их ждет поражение. 

Очевидно, что события лета [переход Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль»] соперничество только обострили. Можно почувствовать, по крайней мере с точки зрения болельщиков, что между нами что-то серьезное. Поэтому я бы очень хотел когда-нибудь обыграть их в лиге», – сказал Берн.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: FourFourTwo
