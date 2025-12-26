Глава попечительского совета «Балтики»: «Внутренне хочется и 3-го, и 2-го, и даже 1-го места. Но попадание в пятерку-шестерку — это тоже большой праздник для Калининграда»

Глава попечительского совета «Балтики»: внутренне хочется и 3-го, и 2-го, и даже 1-го места.

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал, изменится ли задача клуба в РПЛ по ходу сезона.

- Сейчас команда пятая в пяти очках от лидера. Меняются ли на этом фоне цели и официальные задачи клуба?

— С точки зрения формулировки ничего не менялось. Перед сезоном тренерскому штабу и команде была поставлена цель — занять место в диапазоне с восьмого по десятое, не ниже. В целом мы идем с опережением графика. Но сказать, что собирали попечительный совет, пересматривали задачу и официально объявляли новые ориентиры, нельзя — этого не происходило.

Здесь как раз подходит фраза «аппетит приходит во время еды». Пятое место мы занимаем уверенно — и по игре, и по результату, — именно это вселяет оптимизм. С главным тренером Талалаевым обо всем договорились как минимум до конца чемпионата. Он известен тем, что очень качественно готовит команду в ходе зимних и летних пауз — я в этом убедился лично, да и болельщики это уже видят.

У него четкая программа, современные методики, наука, психологи, восстановление, реабилитологи — полный комплекс. Андрей Викторович выводит футболистов на серьезный уровень. Даже новичков, которые приехали к нам перед самым стартом РПЛ и не прошли подготовку в межсезонье, он сразу предупредил: в ходе первой части турнира будем подводить вас постепенно. Сейчас Талалаев уверен, что те, кто выходит со скамейки и не является футболистами стартового состава, прибавят и создадут серьезную конкуренцию.

Поэтому, возвращаясь к вопросу: внутренне, конечно, хочется и третьего, и второго, и даже первого места. Но попадание в пятерку-шестерку — это тоже большой праздник для Калининграда, – сказал Мясников.