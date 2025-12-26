«Ивич не вернется в РПЛ в ближайшее трансферное окно». Агент Еремич об экс-тренере «Краснодара»
Владимир Ивич не вернется в РПЛ в ближайшее трансферное окно.
Футбольный агент Срджан Еремич исключил возвращение экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича в РПЛ зимой.
Ранее кандидатуру серба рассматривали «Спартак» и «Динамо», которое на днях утвердило Ролана Гусева главным тренером до конца сезона.
«По моей информации, в ближайшее трансферное окно Ивич не вернется в чемпионат России», – сказал Еремич.
В настоящее время Ивич возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11153 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости