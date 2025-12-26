«Ивич не вернется в РПЛ в ближайшее трансферное окно». Агент Еремич об экс-тренере «Краснодара»

Владимир Ивич не вернется в РПЛ в ближайшее трансферное окно.

Футбольный агент Срджан Еремич исключил возвращение экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича в РПЛ зимой.

Ранее кандидатуру серба рассматривали «Спартак » и «Динамо», которое на днях утвердило Ролана Гусева главным тренером до конца сезона.

«По моей информации, в ближайшее трансферное окно Ивич не вернется в чемпионат России», – сказал Еремич.

В настоящее время Ивич возглавляет «Аль-Айн » из ОАЭ.