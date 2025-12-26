«Балтика» в случае ухода Сауся может подписать вингера Беларуси U21 Лукашова

«Балтика» рассматривает возможность приобретения вингера мозырской «Славии» Антона Лукашова.

Калининградцы видят в 21-летнем игроке молодежной сборной Беларуси замену Владиславу Саусю, который зимой может сменить клуб, сообщает Legalbet.

По данным источника, «Балтика» контактирует с представителями Лукашова, интерес к которому ранее проявляли «Торпедо» и «Акрон».