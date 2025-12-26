«Балтика» в случае ухода Сауся может подписать вингера Беларуси U21 Лукашова
«Балтика» рассматривает возможность приобретения вингера мозырской «Славии» Антона Лукашова.
Калининградцы видят в 21-летнем игроке молодежной сборной Беларуси замену Владиславу Саусю, который зимой может сменить клуб, сообщает Legalbet.
По данным источника, «Балтика» контактирует с представителями Лукашова, интерес к которому ранее проявляли «Торпедо» и «Акрон».
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11153 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости