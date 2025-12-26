«Уход Нино был бы большой потерей для «Зенита». Уверенный и качественный защитник». Деменко о бразильце

Деменко: уход Нино будет большой потерей для «Зенита».

Бывший хавбек «Зенита» Максим Деменко считает, что уход Нино стал бы потерей для петербургского клуба.

Сообщалось, что на защитника претендуют «Флуминенсе», «Крузейро» и «Палмейрас».

«Для «Зенита» уход Нино будет потерей. Он уверенный и качественный защитник.

Почему он хочет уйти, наверное, лучше знает Семак. Может, семейные трудности, деньги, может, что-то другое. Вариантов тут может быть много. В любом случае уход Нино будет большой потерей», — сказал Деменко.