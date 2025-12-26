«Уход Нино был бы большой потерей для «Зенита». Уверенный и качественный защитник». Деменко о бразильце
Деменко: уход Нино будет большой потерей для «Зенита».
Бывший хавбек «Зенита» Максим Деменко считает, что уход Нино стал бы потерей для петербургского клуба.
Сообщалось, что на защитника претендуют «Флуминенсе», «Крузейро» и «Палмейрас».
«Для «Зенита» уход Нино будет потерей. Он уверенный и качественный защитник.
Почему он хочет уйти, наверное, лучше знает Семак. Может, семейные трудности, деньги, может, что-то другое. Вариантов тут может быть много. В любом случае уход Нино будет большой потерей», — сказал Деменко.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11152 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости