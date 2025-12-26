«Баринова нужно оставить до конца сезона для борьбы за титул». Эштреков о «Локо»
Эштреков о «Локо»: Баринова нужно оставить до конца сезона для борьбы за титул.
Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков считает, что железнодорожники должны сохранить Дмитрия Баринова до конца сезона.
Сообщалось, что хавбек может перейти зимой в ЦСКА.
«Считаю, что нужно оставить его до конца сезона и играть дальше.
Сейчас «Локомотив» находится в верхней части таблицы и борется за самые высокие места, он нужен для борьбы за титул», — сказал Эштреков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
