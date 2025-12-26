«Баринова нужно оставить до конца сезона для борьбы за титул». Эштреков о «Локо»

Эштреков о «Локо»: Баринова нужно оставить до конца сезона для борьбы за титул.

Бывший тренер «Локомотива » Владимир Эштреков считает, что железнодорожники должны сохранить Дмитрия Баринова до конца сезона.

Сообщалось, что хавбек может перейти зимой в ЦСКА .

«Считаю, что нужно оставить его до конца сезона и играть дальше.

Сейчас «Локомотив» находится в верхней части таблицы и борется за самые высокие места, он нужен для борьбы за титул», — сказал Эштреков.