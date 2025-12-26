Гендиректор «Ростова» опроверг слухи о распродаже: «Игроков сохраняем. Нет предложений от других клубов»
Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров опроверг слухи о распродаже игроков клуба на фоне финансовых проблем.
— Предполагается ли продажа игроков в зимнее трансферное окно?
— Нет, игроков мы сохраняем. Сейчас в адрес «Ростова» нет предложений от других клубов.
— Будут ли новички?
— По новичкам всю информацию вы получите из официальных источников. Да, переговоры ведутся, но озвучивать я их не готов, — сказал Гончаров.
