Валерий Овчинников о смене тренеров в «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку. Это комета, которая летает без конца и в любой момент может совершить неожиданный маневр»
Валерий Овчинников высказался о том, что «Спартаке» часто меняются тренеры.
«Спартак» идет по своему пути. И этот путь — в никуда! Из года в год клуб допускает одну и ту же ошибку. Я даже не хочу думать об этой команде. Это другая футбольная планета.
Если остальные клубы более-менее предсказуемые, то «Спартак» — это комета, которая летает без конца и в любой момент может совершить неожиданный маневр. Тем более они будут присматриваться и прислушиваться к каким-то странным людям», — сказал экс-тренер нижегородского «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bet ON
