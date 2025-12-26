Лебеф о Палмере и «Реале»: «Коул заявил о себе лишь в последние два года. Быть запасным не имеет смысла. Может, он уже в правильном клубе»

Лебеф о Палмере и «Реале»: Коул заявил о себе лишь в последние два года.

Франк Лебеф считает, что хавбеку «Челси» Коулу Палмеру пока не стоит переходить в «Реал ».

«А хочет ли он играть за «Реал»? На какой позиции он будет выступать? Там же есть Беллингем и многие другие. Нужно сделать правильный выбор. Нужно дважды подумать.

Хорошо, он хочет быть в лучшем клубе мира, и, возможно, «Реал» является таковым, но ты хочешь играть, а не сидеть на скамейке запасных. Быть запасным не имеет смысла.

Палмер заявил о себе лишь в последние два года. «Сити» не хотел его оставлять, его игра стала поистине сюрпризом, он стал превосходным футболистом. Но не торопись, ты играешь за «Челси» и можешь извлечь из этого пользу. Никогда не знаешь, может быть, ты уже в правильном клубе. Может быть, «Челси» еще себя покажет.

Быть может, ради славы и стоит перейти из «Челси» в «Реал», но я в этом не уверен. То, что мы видим в «Реале» – сейчас он не лучший из лучших. Может быть, они вернутся [к титулам], ведь это большой клуб. Но таковым его можно назвать, говоря скорее об истории, а не о настоящем», – сказал экс-защитник «Челси ».