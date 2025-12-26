  • Спортс
  «Акинфеев спокойно может играть до 45 лет или дольше. Выглядит отлично на поле, следит за здоровьем». Сарычев о вратаре
«Акинфеев спокойно может играть до 45 лет или дольше. Выглядит отлично на поле, следит за здоровьем». Сарычев о вратаре

Сарычев: Акинфеев спокойно может играть до 45 лет.

Бывший вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев считает, что 39-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может играть до 45 лет.

«Я сам играл до 45 лет. Не вижу причин, почему Акинфеев не будет играть еще сезонов пять. Он в отличной форме и спокойно может играть до 45 лет или дольше. Его не преследуют травмы, он следит за собой.

На поле он выглядит отлично. Видно, что он как профессионал следит за здоровьем. Если ничего не изменится, он еще долго будет в своей текущей форме», — сказал Сарычев.

