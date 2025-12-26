Гласнер решил не продлевать контракт с «Кристал Пэлас»

Гласнер покинет «Кристал Пэлас» по окончании сезона.

Оливер Гласнер решил сменить команду.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер «Кристал Пэлас » принял решение не продлевать контракт с нынешним клубом. Отмечается, что дело не только в деньгах, но и в «проектах и идеях».

Австрийский специалист тренирует «орлов» с 2024 года. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии.

Договор между сторонами истекает летом 2026 года.