Гласнер решил не продлевать контракт с «Кристал Пэлас»
Гласнер покинет «Кристал Пэлас» по окончании сезона.
Оливер Гласнер решил сменить команду.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер «Кристал Пэлас» принял решение не продлевать контракт с нынешним клубом. Отмечается, что дело не только в деньгах, но и в «проектах и идеях».
Австрийский специалист тренирует «орлов» с 2024 года. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии.
Договор между сторонами истекает летом 2026 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
