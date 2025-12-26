Ещенко о Карседо в «Спартаке»: «Не слышал про него, не знаю. Российский тренер подошел бы больше, тот же Аленичев»
Андрей Ещенко: Аленичев подошел бы «Спартаку» больше, чем Карседо.
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.
В данный момент испанский специалист возглавляет «Пафос».
«Я не слышал про Хуана Карседо, не знаю. Поэтому ничего сказать не могу. Мне кажется, возможно, российский тренер подошел бы больше, тот же Аленичев», – сказал Ещенко.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11149 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости