Ещенко о Карседо в «Спартаке»: «Не слышал про него, не знаю. Российский тренер подошел бы больше, тот же Аленичев»

Андрей Ещенко: Аленичев подошел бы «Спартаку» больше, чем Карседо.

Бывший защитник «Спартака » Андрей Ещенко высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.

В данный момент испанский специалист возглавляет «Пафос ».

«Я не слышал про Хуана Карседо, не знаю. Поэтому ничего сказать не могу. Мне кажется, возможно, российский тренер подошел бы больше, тот же Аленичев», – сказал Ещенко.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 29 очков после 18 туров.