Лебеф о «Золотом мяче»: «Мбаппе и Холанду будет тяжело выиграть. Это безумие, когда мы говорим, что Витинья и Невеш из «ПСЖ» важнее форварда с 40 голами, но сейчас ценятся победители»

Лебеф о «Золотом мяче»: Мбаппе надо побеждать сейчас – потом шанса не будет.

Франк Лебеф не уверен, что Килиан Мбаппе когда-либо выиграет «Золотой мяч».

«Мне «Золотой мяч» не нравится, потому что для меня он ничего не значит. Это не приз лучшему игроку. «Золотой мяч» якобы вручается лучшему игроку мира. Если его выиграет Мбаппе, это что, сделает Мбаппе лучшим центральным защитником в мире? Могу вам сказать: Мбаппе очень плох в роли центрального защитника!

Это нужно называть MVP – самым ценным игроком. Лучше иметь Мбаппе, чем любого центрального защитника в мире, даже [Вильяма ] Салиба – одного из лучших в мире, потому что такие игроки привлекают людей к телевизорам и на стадионы. А «лучший игрок» – это ничего не значит. Это бизнес.

Я очень хочу, чтобы Мбаппе выиграл «Золотой мяч», потому что он невероятный игрок. Но сейчас главными становятся те, кто выигрывает трофеи, такие как Родри, как раньше Бускетс, как Кроос, – те, кто создает игру и работает на всех позициях – и в обороне, и в атаке. Универсальные игроки. Без таких игроков, без Нголо Канте и Деклана Райса, Клода Макелеле и Каземиро, который был лучшим в «Реале », выполнял черную работу и при этом занимался созиданием, – без них не обходятся большие команды.

Это безумие, когда мы говорим, что такие игроки, как Витинья и Невеш в «ПСЖ», Хендерсон в «Ливерпуле», Мак Аллистер и Гравенберх в прошлом сезоне, важнее любого нападающего, который забьет 40 голов.

Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду будет тяжело. Им придется выкладываться по полной, потому что в следующем сезоне или через сезон все будет кончено», – сказал экс-защитник «Челси».