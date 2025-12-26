Арбелоа – главный кандидат на пост тренера «Реала» в случае увольнения Алонсо. Суперкубок Испании – «определяющий момент в сезоне» (ESPN)
Арбелоа – главный кандидат на пост тренера «Реала» в случае ухода Алонсо.
Альваро Арбелоа может возглавить «Реал», если Хаби Алонсо будет уволен.
ESPN пишет, что будущее Алонсо на посту главного тренера команды все еще под вопросом. Суперкубок Испании в статье называют «определяющим моментом в сезоне».
Источники в клубе называют Арбелоа наиболее вероятным кандидатом на замену Хаби. Сейчас Альваро возглавляет вторую команду «сливочных».
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка после 18 туров. В полуфинале Суперкубка Испании команда встретится с «Атлетико».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
