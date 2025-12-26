  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа – главный кандидат на пост тренера «Реала» в случае увольнения Алонсо. Суперкубок Испании – «определяющий момент в сезоне» (ESPN)
43

Арбелоа – главный кандидат на пост тренера «Реала» в случае увольнения Алонсо. Суперкубок Испании – «определяющий момент в сезоне» (ESPN)

Арбелоа – главный кандидат на пост тренера «Реала» в случае ухода Алонсо.

Альваро Арбелоа может возглавить «Реал», если Хаби Алонсо будет уволен. 

ESPN пишет, что будущее Алонсо на посту главного тренера команды все еще под вопросом. Суперкубок Испании в статье называют «определяющим моментом в сезоне».

Источники в клубе называют Арбелоа наиболее вероятным кандидатом на замену Хаби. Сейчас Альваро возглавляет вторую команду «сливочных». 

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка после 18 туров. В полуфинале Суперкубка Испании команда встретится с «Атлетико». 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?8605 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoРеал Мадрид
logoАльваро Арбелоа
logoХаби Алонсо
logoСуперкубок Испании
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид Кастилья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шевченко о продаже «Челси»: «Абрамович должен заплатить пострадавшим в украинском конфликте»
28 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
40 минут назадТесты и игры
Гласнер решил не продлевать контракт с «Кристал Пэлас»
45 минут назад
«Реал» планирует выручить свыше 400 млн евро от эксплуатации «Бернабеу» в этом сезоне
59 минут назад
Лебеф о «Золотом мяче»: «Мбаппе и Холанду будет тяжело выиграть. Это безумие, когда мы говорим, что Витинья и Невеш из «ПСЖ» важнее форварда с 40 голами, но сейчас ценятся победители»
сегодня, 21:16
Холанд – лучший игрок сезона АПЛ на данный момент по версии Goal. Райс – 2-й, Бруну – 3-й, Кайседо – 7-й, Фоден – 9-й, Экитике – 10-й
сегодня, 20:54
«МЮ» и «Реал» – исторически крупнейшие клубы мира. Я чувствовал, что мне нужна такая команда в резюме». Матич об уходе из «Челси» в 2017-м
сегодня, 20:52
«Реал» не планирует подписывать Упамекано, Конате и Гехи. Клубу нравятся Шлоттербек и Жаке (ESPN)
сегодня, 20:45
😴 Провожаем российский футбол в спячку. Насколько внимательно вы следили за FONBET Кубком России?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Челестини не рассчитывает на Абдулкадырова, Рядно, Серикова, Пополитова, Верде, Руиса и ди Лусиано (Иван Карпов)
сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» и «Тоттенхэм» отправляли скаутов на матчи Диоманде – 19-летнего вингера «Лейпцига» и Кот-д’Ивуара
35 минут назад
«Барселоне» предложили Дисаси. «Челси» не отдаст защитника в аренду, но может продать
54 минуты назад
Ещенко о Карседо в «Спартаке»: «Не слышал про него, не знаю. Российский тренер подошел бы больше, тот же Аленичев»
сегодня, 21:26
Масалитин о «Спартаке»: «Почему не растят своих, не обращают внимания на тех, кто верой и правдой играл за команду? В ЦСКА хоть Березуцкий работает, а там вообще не хотят этим заниматься»
сегодня, 20:38
Представитель Transfermarkt заявил, что стоимость Кейна снизили из-за его возраста. Директор «Баварии» Эберль просил не называть этот аргумент
сегодня, 20:29
Заварзин о Евсееве в Махачкале: «Не тот регион, где ему стоит работать. Он достаточно резкий, с его характером ему может быть тяжело. После неудачных матчей сделают замечание – он их пошлет по-русски»
сегодня, 20:27
Та о «Баварии»: «Мы проиграли «Арсеналу», но не чувствовали, что он намного сильнее. C ним был бы отличный финал ЛЧ. У нас хорошие шансы во всех турнирах, мы заложили надежный фундамент»
сегодня, 20:16
Ловчев о Карседо: «Если бы «Спартак» взял Гвардиолу или Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры. А вот эти все остальные – мутотень!»
сегодня, 20:05
Мюллер о Месси на ЧМ-2026: «Было бы интересно. Это может изменить весь баланс сборной Аргентины – к лучшему или к худшему»
сегодня, 19:47
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» победил «Аль-Рияд», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
сегодня, 19:30