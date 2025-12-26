Арбелоа – главный кандидат на пост тренера «Реала» в случае увольнения Алонсо. Суперкубок Испании – «определяющий момент в сезоне» (ESPN)

Арбелоа – главный кандидат на пост тренера «Реала» в случае ухода Алонсо.

Альваро Арбелоа может возглавить «Реал», если Хаби Алонсо будет уволен.

ESPN пишет, что будущее Алонсо на посту главного тренера команды все еще под вопросом. Суперкубок Испании в статье называют «определяющим моментом в сезоне».

Источники в клубе называют Арбелоа наиболее вероятным кандидатом на замену Хаби. Сейчас Альваро возглавляет вторую команду «сливочных».

«Реал » занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги , набрав 42 очка после 18 туров. В полуфинале Суперкубка Испании команда встретится с «Атлетико».