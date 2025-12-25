Холанд – лучший игрок сезона АПЛ на данный момент по версии Goal. Райс – 2-й, Бруну – 3-й, Кайседо – 7-й, Фоден – 9-й, Экитике – 10-й
Эрлинг Холанд – лучший игрок первой части сезона АПЛ по версии Goal.
Спортивный портал Goal составил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ на данный момент.
Первую строчку занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Весь топ-10 выглядит так:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
2. Деклан Райс («Арсенал»);
3. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
4. Антуан Семеньо («Борнмут»);
5. Гранит Джака («Сандерленд»);
6. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
7. Мойсес Кайседо («Челси»);
8. Морган Роджерс («Астон Вилла»);
9. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
10. Юго Экитике («Ливерпуль»).
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11142 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости