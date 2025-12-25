«МЮ» и «Реал» – исторически крупнейшие клубы мира. Я чувствовал, что мне нужна такая команда в резюме». Матич об уходе из «Челси» в 2017-м
Неманя Матич: «МЮ» и «Реал» – крупнейшие клубы мира.
Неманя Матич вспомнил переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.
«Жозе Моуринью сказал, что хотел видеть меня в «Манчестер Юнайтед» и что мне нужно сменить обстановку, попробовать что-то другое. «Челси» тоже считал, что ему нужен новый игрок на мою позицию. Мне об этом не говорили, но я это чувствовал.
«Юнайтед» – большой клуб, фантастический, и, честно говоря, я ощущал, что мне нужно добавить его в свое резюме.
Возможность его представлять я считал большой честью и привилегией. И даже сегодня я думаю, что это было правильное решение.
Для меня «МЮ» и «Реал» – исторически два крупнейших клуба в мире», – сказал хавбек «Сассуоло».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
