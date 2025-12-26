«Спартак» троллит «Зенит» и подписывает Бабаева, очередная реинкарнация «Химок», Салаха опять хейтят за поздравление с Рождеством, спор Дасаева и Бубнова и другие новости
1. «Спартак» высмеял «Зенит» в новогоднем ролике «Мир без «Спартака», в котором, например, Мэддисон тренирует «Динамо».
2. Обсуждали не только контент «Спартака», но и трансфер – договорились с вингером «Динамо» Ульви Бабаевым. Красно-белые дают игроку 2 млн рублей в месяц – почти втрое больше, чем «Динамо».
3. «Химки» планируют участвовать в чемпионате Московской области под названием «Новые Химки». Министр спорта Подмосковья утверждает, что новый клуб к старому отношения не имеет.
4. Мо Салах поздравил с Рождеством, выложив фото дочерей на фоне елки. Как и год назад, египтянин подвергся жесткой критике со стороны мусульман.
5. Ринат Дасаев ответил Александру Бубнову, назвавшему его «нулевым в пенальти»: «У человека беда с головой, что я сделаю?»
6. В КХЛ ЦСКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Торпедо». «Динамо» всухую победило «Локомотив», Моторыгин сделал 35 сэйвов. Все результаты дня – здесь.
7. Спортс’’ выпустил рейтинг крупнейших спортивных компаний России. В топе – букмекеры, «Спортмастер», «Зенит».
8. НБА. 56+16+15 от Йокича позволили «Денверу» одолеть «Миннесоту» в овертайме, 27 очков Флэгга не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» с 29 очками Фокса и 19+11 от Вембаньямы обыграл «Оклахому» в гостях и другие результаты.
9. «Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 по стоимости составов по версии Transfermarkt.
10. Глава Федерации футбола Ирана заявил о твердом намерении добиться отмены посвященного ЛГБТ* матча на ЧМ-2026.
11. Харри Кейн является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal.
12. Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров исключил опасения, что клуб не доиграет сезон из-за долгов.
Цитаты дня
Колобков о рекорде Овечкина: «Какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому – да. Александр вписал свое имя в историю коммерческой лиги»
Франк Лебеф: «Когда фанаты Роналду спрашивают, чего я добился, я отвечаю: «Я выиграл ЧМ, а он нет». Надеюсь, 2026-й станет годом Криштиану»
Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»
Тутберидзе о Петросян: «Кататься без ультра-си на Олимпиаде не имеет никакого смысла. Нет рейтинга – спокойно можно ставить низкие компоненты»
Экс-жена Вовченко об изменах хоккеиста: «Начала находить чеки на трусы дома, права чужих женщин в машине. В гараже видела женщин с раздвинутыми ногами у него на коленях»
* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.