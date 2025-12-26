«Спартак» троллит «Зенит» и подписывает Бабаева, очередная реинкарнация «Химок», Салаха опять хейтят за поздравление с Рождеством, спор Дасаева и Бубнова и другие новости

1. «Спартак» высмеял «Зенит» в новогоднем ролике «Мир без «Спартака» , в котором, например, Мэддисон тренирует «Динамо» .

2. Обсуждали не только контент «Спартака», но и трансфер – договорились с вингером «Динамо» Ульви Бабаевым . Красно-белые дают игроку 2 млн рублей в месяц – почти втрое больше, чем «Динамо».

3. «Химки» планируют участвовать в чемпионате Московской области под названием «Новые Химки». Министр спорта Подмосковья утверждает, что новый клуб к старому отношения не имеет .

4. Мо Салах поздравил с Рождеством , выложив фото дочерей на фоне елки. Как и год назад, египтянин подвергся жесткой критике со стороны мусульман.

5. Ринат Дасаев ответил Александру Бубнову, назвавшему его «нулевым в пенальти»: «У человека беда с головой, что я сделаю?»

6. В КХЛ ЦСКА прервал серию из 3 поражений , обыграв «Торпедо». «Динамо» всухую победило «Локомотив», Моторыгин сделал 35 сэйвов. Все результаты дня – здесь .

7. Спортс’’ выпустил рейтинг крупнейших спортивных компаний России. В топе – букмекеры, «Спортмастер», «Зенит» .

8. НБА. 56+16+15 от Йокича позволили «Денверу» одолеть «Миннесоту» в овертайме, 27 очков Флэгга не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» с 29 очками Фокса и 19+11 от Вембаньямы обыграл «Оклахому» в гостях и другие результаты .

9. «Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 по стоимости составов по версии Transfermarkt.

10. Глава Федерации футбола Ирана заявил о твердом намерении добиться отмены посвященного ЛГБТ* матча на ЧМ-2026.

11. Харри Кейн является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal.

12. Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров исключил опасения, что клуб не доиграет сезон из-за долгов.

Цитаты дня

Колобков о рекорде Овечкина: «Какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому – да. Александр вписал свое имя в историю коммерческой лиги»

Франк Лебеф: «Когда фанаты Роналду спрашивают, чего я добился, я отвечаю: «Я выиграл ЧМ, а он нет». Надеюсь, 2026-й станет годом Криштиану»

Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»

Тутберидзе о Петросян: «Кататься без ультра-си на Олимпиаде не имеет никакого смысла. Нет рейтинга – спокойно можно ставить низкие компоненты»

Экс-жена Вовченко об изменах хоккеиста: «Начала находить чеки на трусы дома, права чужих женщин в машине. В гараже видела женщин с раздвинутыми ногами у него на коленях»

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.