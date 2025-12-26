  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» троллит «Зенит» и подписывает Бабаева, очередная реинкарнация «Химок», Салаха опять хейтят за поздравление с Рождеством, спор Дасаева и Бубнова и другие новости
12

«Спартак» троллит «Зенит» и подписывает Бабаева, очередная реинкарнация «Химок», Салаха опять хейтят за поздравление с Рождеством, спор Дасаева и Бубнова и другие новости

1. «Спартак» высмеял «Зенит» в новогоднем ролике «Мир без «Спартака», в котором, например, Мэддисон тренирует «Динамо».

2. Обсуждали не только контент «Спартака», но и трансфер – договорились с вингером «Динамо» Ульви Бабаевым. Красно-белые дают игроку 2 млн рублей в месяц – почти втрое больше, чем «Динамо».

3. «Химки» планируют участвовать в чемпионате Московской области под названием «Новые Химки». Министр спорта Подмосковья утверждает, что новый клуб к старому отношения не имеет.

4. Мо Салах поздравил с Рождеством, выложив фото дочерей на фоне елки. Как и год назад, египтянин подвергся жесткой критике со стороны мусульман.

5. Ринат Дасаев ответил Александру Бубнову, назвавшему его «нулевым в пенальти»: «У человека беда с головой, что я сделаю?»

6. В КХЛ ЦСКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Торпедо». «Динамо» всухую победило «Локомотив», Моторыгин сделал 35 сэйвов. Все результаты дня – здесь.

7. Спортс’’ выпустил рейтинг крупнейших спортивных компаний России. В топе – букмекеры, «Спортмастер», «Зенит».

8. НБА. 56+16+15 от Йокича позволили «Денверу» одолеть «Миннесоту» в овертайме, 27 очков Флэгга не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» с 29 очками Фокса и 19+11 от Вембаньямы обыграл «Оклахому» в гостях и другие результаты

9. «Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 по стоимости составов по версии Transfermarkt.

10. Глава Федерации футбола Ирана заявил о твердом намерении добиться отмены посвященного ЛГБТ* матча на ЧМ-2026.

11. Харри Кейн является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal.

12. Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров исключил опасения, что клуб не доиграет сезон из-за долгов.

Цитаты дня

Колобков о рекорде Овечкина: «Какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому – да. Александр вписал свое имя в историю коммерческой лиги»

Франк Лебеф: «Когда фанаты Роналду спрашивают, чего я добился, я отвечаю: «Я выиграл ЧМ, а он нет». Надеюсь, 2026-й станет годом Криштиану»

Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»

Тутберидзе о Петросян: «Кататься без ультра-си на Олимпиаде не имеет никакого смысла. Нет рейтинга – спокойно можно ставить низкие компоненты»

Экс-жена Вовченко об изменах хоккеиста: «Начала находить чеки на трусы дома, права чужих женщин в машине. В гараже видела женщин с раздвинутыми ногами у него на коленях»

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?9741 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Пусть будет Кисляк». Баринов назвал лучшего игрока осенней части РПЛ
55 минут назад
Защитник «Ньюкасла» Берн: «Ненавижу «Ливерпуль» с 90-х. Хотел бы обыграть их когда-нибудь в АПЛ»
сегодня, 06:25
Больше 10 клубов этого сезона Ла Лиги играли в ЛЧ. Назовете хотя бы шесть?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 05:23
Фишки, кэпсы, соты – везде называли по-своему. Возродили круглые пластинки с легендами детства
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Акинфеев спокойно может играть до 45 лет или дольше. Выглядит отлично на поле, следит за здоровьем». Сарычев о вратаре
сегодня, 03:17
Силкин о переходе Бабаева в «Спартак»: «Потеря для «Динамо», да еще к конкуренту... Отношение болельщиков испортится»
сегодня, 02:00
«Вест Хэм» сделал запрос по Хейджи Райту, «Ковентри» потребовал 200 млн фунтов за форварда США
сегодня, 01:33
Шевченко о продаже «Челси»: «Абрамович должен заплатить пострадавшим в украинском конфликте»
вчера, 22:11
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Арустамян о Сперцяне: «Останется в «Краснодаре», они борются за чемпионство. Не вижу вариантов, при которых Галицкий продаст его зимой»
11 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
27 минут назад
«Спартак» тренировал бы Титов, будь моя воля. Егор был не только топ-игроком, но и бойцом». Белоголовцев о красно-белых
37 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:00
Глава попечительского совета «Балтики»: «Внутренне хочется и 3-го, и 2-го, и даже 1-го места. Но попадание в пятерку-шестерку — это тоже большой праздник для Калининграда»
сегодня, 05:50
«Ивич не вернется в РПЛ в ближайшее трансферное окно». Агент Еремич об экс-тренере «Краснодара»
сегодня, 05:37
«Балтика» в случае ухода Сауся может подписать вингера Беларуси U21 Лукашова
сегодня, 04:59
«Уход Нино был бы большой потерей для «Зенита». Уверенный и качественный защитник». Деменко о бразильце
сегодня, 04:44
«Баринова нужно оставить до конца сезона для борьбы за титул». Эштреков о «Локо»
сегодня, 04:30
Гендиректор «Ростова» опроверг слухи о распродаже: «Игроков сохраняем. Нет предложений от других клубов»
сегодня, 04:16