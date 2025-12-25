Заварзин о Евсееве в Махачкале: «Не тот регион, где ему стоит работать. Он достаточно резкий, с его характером ему может быть тяжело. После неудачных матчей сделают замечание – он их пошлет по-русски»

Юрий Заварзин: Евсееву не стоит работать на Кавказе, он резкий парень.

Юрий Заварзин считает, что у Вадима Евсеева могут возникнуть проблемы в «Динамо» Махачкала .

– Кавказские команды достаточно специфические. Что «Алания», что «Динамо» Махачкала, что тот же «Ахмат». Сам Евсеев достаточно резкий парень, с его характером ему может быть там тяжело.

У «Динамо» же было все хорошо, неплохо играли. Сейчас поменяли тренера – хотят в тройку войти?

– Биджиев ушел сам.

– Ну что значит ушел? Такие, значит, ему условия создали, от хорошего еще никто никогда не уходил.

Биджиев хорошо знал местную специфику. У Евсеева же будет пару неудачных матчей, ему сделают замечание – он их пошлет по-русски.

На этом его перспектива работы в Махачкале закончится. Думаю, это не тот регион, где Евсееву стоит работать, – сказал бывший генеральный директор «Спартака».