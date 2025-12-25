Представитель Transfermarkt заявил, что стоимость Кейна снизили из-за его возраста. Директор «Баварии» Эберль просил не называть этот аргумент

В «Баварии» не понимают, почему Харри Кейн подешевел на Transfermarkt.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о снижении стоимости нападающего Харри Кейна на Transfermarkt.

Оценочная стоимость английского футболиста снизилась на 10 миллионов евро – до 65 млн. При этом стоимость Леннарта Карла на этом портале выросла в три раза – с 20 млн евро до 60 млн.

«Рыночная стоимость? Не спрашивайте меня об этом, у меня есть собственное мнение. Я имею в виду оценочную стоимость на Transfermarkt.

Интересно, почему Харри Кейн подешевел. Кто-нибудь может ответить мне на этот вопрос? Не говорите про его возраст», – сказал Эберль.

«К сожалению, стоимость Харри Кейна понижается из-за его возраста. Несмотря на выдающиеся выступления и рекордные показатели по забитым голам, эта тенденция не обходит стороной даже для нападающего мирового класса.

В своей возрастной группе англичанин по-прежнему является самым дорогим игроком мира с оценочной стоимостью в 65 миллионов евро – и стоит столько же, сколько Мохамед Салах , Кевин де Брюйне и Тибо Куртуа вместе взятые, а они занимают второе-четвертое места», – объяснил ситуацию координатор по оценке рыночной стоимости Transfermarkt Тобиас Крегер.