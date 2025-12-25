Та о «Баварии»: «Мы проиграли «Арсеналу», но не чувствовали, что он намного сильнее. C ним был бы отличный финал ЛЧ. У нас хорошие шансы во всех турнирах, мы заложили надежный фундамент»

Джонатан Та: «Бавария» не чувствует, что «Арсенал» намного сильнее.

Джонатан Та не считает, что «Арсенал» существенно превосходит «Баварию».

Месяц назад матч между командами в Лиге чемпионов завершился со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

– Как оцениваете свои шансы выиграть Бундеслигу, Лигу чемпионов и Кубок Германии?

– Они хорошие. «Бавария » всегда стремится бороться за трофей в каждом турнире. И я считаю, что сейчас мы закладываем надежный фундамент для борьбы за все трофеи в конце сезона. Мы добились уже очень, очень большого прогресса. Но, конечно, все сводится к решающим матчам.

– В ЛЧ вы уже встречались с одними из лучших – «ПСЖ», «Арсеналом», «Челси» – и выглядели хорошо. Это усиливает веру в победу?

– Однозначно. Когда ты соревнуешься с лучшими, то понимаешь свой уровень. Это вселяет в команду уверенность. Даже в матче с «Арсеналом», несмотря на поражение, мы не чувствовали, что соперник намного лучше нас. После игры мы скорее думали: «Ладно, в следующий раз тогда. Давайте снова сыграем с «Арсеналом»!»

– Это возможно – даже в финале.

– Именно. Матч против «Арсенала » стал бы отличным финалом, – сказал защитник.