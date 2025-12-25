Евгений Ловчев высказался о возможном назначении Карседо в «Спартак».

Бывший футболист «Спартака » Евгений Ловчев неодобрительно высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.

– Что если «Спартак» подпишет сейчас Хуана Карседо?

– Если бы «Спартак» взял Пепа Гвардиолу или Карло Анчелотти , я бы сказал, что это хорошие тренеры.

А вот эти все остальные – такая же мутотень! – сказал Ловчев.