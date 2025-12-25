Ловчев о Карседо: «Если бы «Спартак» взял Гвардиолу или Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры. А вот эти все остальные – мутотень!»
Евгений Ловчев высказался о возможном назначении Карседо в «Спартак».
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев неодобрительно высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.
– Что если «Спартак» подпишет сейчас Хуана Карседо?
– Если бы «Спартак» взял Пепа Гвардиолу или Карло Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры.
А вот эти все остальные – такая же мутотень! – сказал Ловчев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
