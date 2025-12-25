Челестини не рассчитывает на Абдулкадырова, Рядно, Серикова, Пополитова, Верде, Руиса и ди Лусиано (Иван Карпов)
Абдулкадыров может покинуть ЦСКА зимой.
ЦСКА готов расстаться с семью футболистами этой зимой.
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что покинуть команду с разной вероятностью и по разным причинам могут Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно, Артем Сериков, Глеб Пополитов, Лионель Верде, Даниэль Руис и Рамиро ди Лусиано. Все они не входят в текущие планы главного тренера Фабио Челестини, если учитывать также потенциальные приобретения.
У Абдулкадырова лучшие шансы остаться в составе армейцев. Перспективы Джамалутдина будут зависеть от того, кто будет подписан на место уходящего в «Зенит» Игоря Дивеева, и от результата борьбы за место в команде с Кириллом Даниловым.
