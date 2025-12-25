  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РФС рассматривает повторное обращение в CAS по вопросу о допуске России: «Хотя нам кажется, что все и так уже считают это правильным и логичным решением»
11

РФС рассматривает повторное обращение в CAS по вопросу о допуске России: «Хотя нам кажется, что все и так уже считают это правильным и логичным решением»

РФС может повторно обжаловать отстранение российских команд в CAS.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз может подать повторное обращение в CAS по вопросу о допуске российских команд к международным турнирам. 

«Будем координировать свою позицию с Олимпийским комитетом России, с Генеральной прокуратурой. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе со второй судебной попыткой восстановления нас в правах.

Хотя нам кажется, что все и так уже считают восстановление России в международных соревнованиях, в частности в футболе, правильным и логичным решением. Мы все равно к этому придем, наше отсутствие вредит развитию спорта, в частности футбола, не только в России, но и в Европе.

Вы представляете, как нам было сложно в период 2022-2024 годов. РФС был одной из немногих федераций, которая с самого начала активно вела борьбу за свое восстановление, в том числе в международных судебных инстанциях. УЕФА и ФИФА тоже отмечали, что на ситуацию могли бы повлиять аналогичные действия федераций по другим видам спорта.

Поэтому мы, конечно, приветствуем работу, которую сейчас проделывают федерации под руководством Олимпийского комитета России. В соревнованиях важно участвовать, чтобы формировать мнение спортивной общественности, болельщиков в других странах, что участие наших спортсменов – это правильно и нормально.

Работа ОКР и федераций точно поможет тем усилиям, которые предпринимают РФС, федерации баскетбола, хоккея, волейбола по возвращению командных видов спорта», – сказал Митрофанов.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11147 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoCAS
logoпремьер-лига Россия
ОКР
logoФИФА
logoСборная России по футболу
logoУЕФА
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
46 минут назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
49 минут назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
50 минут назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
сегодня, 14:46
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
сегодня, 14:40
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
5 минут назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
17 минут назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
32 минуты назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
39 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
42 минуты назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
сегодня, 14:45
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29