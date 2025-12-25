РФС рассматривает повторное обращение в CAS по вопросу о допуске России: «Хотя нам кажется, что все и так уже считают это правильным и логичным решением»

РФС может повторно обжаловать отстранение российских команд в CAS.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз может подать повторное обращение в CAS по вопросу о допуске российских команд к международным турнирам.

«Будем координировать свою позицию с Олимпийским комитетом России, с Генеральной прокуратурой. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе со второй судебной попыткой восстановления нас в правах.

Хотя нам кажется, что все и так уже считают восстановление России в международных соревнованиях, в частности в футболе, правильным и логичным решением. Мы все равно к этому придем, наше отсутствие вредит развитию спорта, в частности футбола, не только в России, но и в Европе.

Вы представляете, как нам было сложно в период 2022-2024 годов. РФС был одной из немногих федераций, которая с самого начала активно вела борьбу за свое восстановление, в том числе в международных судебных инстанциях. УЕФА и ФИФА тоже отмечали, что на ситуацию могли бы повлиять аналогичные действия федераций по другим видам спорта.

Поэтому мы, конечно, приветствуем работу, которую сейчас проделывают федерации под руководством Олимпийского комитета России. В соревнованиях важно участвовать, чтобы формировать мнение спортивной общественности, болельщиков в других странах, что участие наших спортсменов – это правильно и нормально.

Работа ОКР и федераций точно поможет тем усилиям, которые предпринимают РФС, федерации баскетбола, хоккея, волейбола по возвращению командных видов спорта», – сказал Митрофанов.