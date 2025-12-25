Ван Бастен о Ямале: «Лучший игрок мира на данный момент, несомненно»
Марко ван Бастен назвал сильнейшего игрока мира.
«Несомненно, Ламин Ямаль – это лучший игрок мира на данный момент», – заявил бывший нападающий сборной Нидерландов в шоу Rondo.
При этом обладатель трех «Золотых мячей» подчеркнул, что вингер будет лучшим только до тех пор, пока будет продолжать прогрессировать и избегать травм.
«Я надеюсь только на то, что мы сможем наслаждаться его игрой как можно дольше», – сказал ван Бастен, завершивший карьеру в 30 лет из-за проблем с голеностопом.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Barca Universal
