Ван Бастен о Ямале: «Лучший игрок мира на данный момент, несомненно»

Марко ван Бастен назвал сильнейшего игрока мира.

«Несомненно, Ламин Ямаль – это лучший игрок мира на данный момент», – заявил бывший нападающий сборной Нидерландов в шоу Rondo.

При этом обладатель трех «Золотых мячей» подчеркнул, что вингер будет лучшим только до тех пор, пока будет продолжать прогрессировать и избегать травм.

«Я надеюсь только на то, что мы сможем наслаждаться его игрой как можно дольше», – сказал ван Бастен, завершивший карьеру в 30 лет из-за проблем с голеностопом.