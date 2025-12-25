Мюллер о Месси на ЧМ-2026: «Было бы интересно. Это может изменить весь баланс сборной Аргентины – к лучшему или к худшему»
Мюллер рассказал, как присутствие Месси на ЧМ повлияет на сборную Аргентины.
Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер ответил на вопрос о возможном участии аргентинца Лионеля Месси на ЧМ-2026.
«На мой взгляд, было бы интересно, если бы он был там. Конечно, это может изменить весь баланс команды – к лучшему или к худшему.
Когда он получал мяч [в финале МЛС], он просто взрывался, врывался в нужных местах и действительно многое создавал. Я сомневаюсь, сработает ли такая спонтанная игра сейчас на уровне сборных», – сказал Мюллер в интервью Magenta TV.
Мюллер о Месси: «Лучший. Он уникален, незаменим. Лео сочетает футбол, ориентированный на результат, с эстетикой. Он может делать практически все – даже бьет головой!»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Süddeutsche Zeitung
