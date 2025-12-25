Ольга Смородская: «Что Станкович показал в России? Ничего – только бегал, прыгал и кричал. Надеюсь никогда не увидеть его в РПЛ, здесь нужны тренеры, а не артисты»

Ольга Смородская: Станкович в России только прыгал и кричал, ничего не показал.

Ольга Смородская надеется, что Деян Станкович не вернется в Россию.

– Возвращение Станковича в «Црвену Звезду » – отличная новость. Значит, он точно не окажется в клубе РПЛ в ближайшее время. Надеюсь больше никогда не увидеть его в чемпионате России – здесь нужны тренеры, а не артисты.

– Почему вы его так невзлюбили?

–Ну а что он показал-то здесь как тренер? Ничего – только бегал, прыгал и кричал. Никакого толку. Думаю, он и в Сербии долго не задержится – там тоже рано или поздно поймут, что он разучился быть тренером, – сказала экс-президент «Локомотива».