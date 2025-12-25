Экс-игрок «Локо» Кайседо хочет завершить карьеру из-за убийства одноклубника: «Смерть Пинейды глубоко потрясла меня. Я больше ничего не хочу знать о футболе»

Фелипе Кайседо может завершить карьеру из-за убийства одноклубника.

Бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо, выступающий за «Барселону» Гуаякиль, сообщил, что планирует завершить карьеру.

Напомним, неделю назад защитника эквадорской команды Марио Пинейду и его девушку убили киллеры , подъехавшие на мотоциклах к его машине.

«Скорее всего, я завершу карьеру. Я не планирую продолжать. Смерть Марио Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу знать о футболе.

Я не собираюсь оставаться в «Барселоне». Я человек мгновения: когда я решил перейти сюда, это было скорее решением моего сердца, чем разума. Если бы я думал головой, то, вероятно, не пришел бы сюда», – сказал Кайседо.

Помимо «Локомотива» и «Барселоны» Гуаякиль, Фелипе выступал за такие команды, как «Манчестер Сити», «Эспаньол», «Лацио» и «Интер».