Инсинье готов рассматривать предложения от топ-клубов России. Экс-вингер «Наполи» и сборной Италии с лета без команды

Инсинье готов поиграть за российские топ-клубы.

Агент Лоренцо Инсинье сообщил о готовности его клиента выступать за российскую команду.

«По Инсинье есть несколько предложений из разных стран, но мы пока не определились, куда конкретно перейдем.

Из России звонков не было, конкретных предложений тоже нет. Лоренцо готов рассматривать предложения, но только от топ-клубов РПЛ », – сказал Андреа Д′Амико.

Инсинье находится в статусе свободного агента после ухода из «Торонто». Сообщалось , что один из лучших бомбардиров в истории «Наполи» интересен «Лацио ».