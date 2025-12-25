«Спартак» дает Бабаеву 2 млн рублей в месяц. «Динамо» предлагало 700 тысяч (Metaratings)

«Спартак» готов платить Бабаеву 2 млн рублей в месяц.

«Спартак » предложил Ульви Бабаеву почти втрое больше денег, чем «Динамо ».

Ранее стало известно, что вингер подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный до 2030 года.

По данным Metaratings, «Динамо» было готово платить 21-летнему футболисту 700 тысяч рублей в месяц, а «Спартак» предложил около 2 млн. Переговоры тяжелые, до их завершения еще далеко.

Отмечается, что инициатором сделки с Бабаевым стал заместитель генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андрей Мовсесьян .