«Спартак» дает Бабаеву 2 млн рублей в месяц. «Динамо» предлагало 700 тысяч (Metaratings)
«Спартак» готов платить Бабаеву 2 млн рублей в месяц.
«Спартак» предложил Ульви Бабаеву почти втрое больше денег, чем «Динамо».
Ранее стало известно, что вингер подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный до 2030 года.
По данным Metaratings, «Динамо» было готово платить 21-летнему футболисту 700 тысяч рублей в месяц, а «Спартак» предложил около 2 млн. Переговоры тяжелые, до их завершения еще далеко.
Отмечается, что инициатором сделки с Бабаевым стал заместитель генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андрей Мовсесьян.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
