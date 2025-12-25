«Барселоне» нравится двухметровый защитник «Ноттингема» Жаир Кунья. Деку хотел его еще в 2023-м
«Барселона» интересуется Жаиром Куньей.
«Барселона» следит за 198-сантиметровым Жаиром Куньей.
Diario Sport утверждает, что защитник «Ноттингем Форест» привлекает спортивного директора «блауграны» Деку, который пытался купить бразильца еще в 2023 году, когда тот выступал за «Сантос» U20.
При этом каталонцы не станут подписывать 20-летнего футболиста на правах аренды, поскольку им нужен центральный защитник, на которого сразу можно будет рассчитывать.
Кунья перешел из «Ботафого» в «Ноттингем» в июле 2025 года. Он провел один матч в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
