«Барселоне» нравится двухметровый защитник «Ноттингема» Жаир Кунья. Деку хотел его еще в 2023-м

«Барселона» интересуется Жаиром Куньей.

«Барселона » следит за 198-сантиметровым Жаиром Куньей.

Diario Sport утверждает, что защитник «Ноттингем Форест » привлекает спортивного директора «блауграны» Деку , который пытался купить бразильца еще в 2023 году, когда тот выступал за «Сантос» U20.

При этом каталонцы не станут подписывать 20-летнего футболиста на правах аренды, поскольку им нужен центральный защитник, на которого сразу можно будет рассчитывать.

Кунья перешел из «Ботафого» в «Ноттингем» в июле 2025 года. Он провел один матч в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .