  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусульмане раскритиковали Салаха за поздравление с Рождеством: «Это большой грех. Ты видел, чтобы христиане праздновали Курбан-байрам или Ураза-байрам?»
Мусульмане раскритиковали Салаха за поздравление с Рождеством: «Это большой грех. Ты видел, чтобы христиане праздновали Курбан-байрам или Ураза-байрам?»

Мохамеда Салаха раскритиковали за поздравление с Рождеством.

Мусульмане раскритиковали Мохамеда Салаха за рождественский пост. 

Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах опубликовал пост, в котором поздравил подписчиков с католическим Рождеством. Он выложил фотографию дочерей на фоне праздничной елки и сопроводил снимок хэштегом #СчастливогоРождества. 

После этого Мохамед подвергся критике со стороны мусульман в комментариях. 

«Я думал, ты не будешь отмечать этот праздник, который запрещен в нашей вере», – написал один из подписчиков.

«Мо Салах, я любил тебя, будучи болельщиком «Манчестер Сити». Я видел в тебе образец для подражания. Несмотря на то, что ты никогда не играл за «Манчестер Сити», ты вдохновлял меня. Однако после этого твита я больше не могу считать тебя образцом для подражания. Ты разбил мне сердце. Если ты не удалишь этот твит, я отпишусь от тебя», – заявил другой пользователь соцсети.

«Ты мусульманин… ты должен уважать свою национальность и культуру… что ты показываешь миллионам людей?» – спросил еще один комментатор. 

«Брат, побойся Бога ради себя самого – ты мусульманин, и миллионы следуют за тобой и любят тебя, большинство из них исповедуют мусульманство и молоды, и они будут воспринимать то, что ты делаешь, как обычное дело, но это большой грех, и это не касается мусульман. Ты видел, чтобы христиане праздновали Курбан-байрам или Ураза-байрам?» – прокомментировал публикацию еще один человек. 

Отметим, что за поздравление с Рождеством Салаха критиковали и в прошлом году

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
религия
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Египта по футболу
