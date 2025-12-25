Саусь может стать частью сделки ЦСКА и «Зенита» по обмену Дивеева на Гонду («Мутко против»)

Саусь может стать частью сделки между «Зенитом» и ЦСКА.

В сделке между «Зенитом » и ЦСКА может быть задействован полузащитник «Балтики» Владислав Саусь .

Ранее сообщалось, что клубы из Санкт-Петербурга и Москвы ведут переговоры об обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева . По данным телеграм-канала «Мутко против», Саусь может стать частью этой сделки.

«Зениту» полагается процент с продажи Сауся (он переходил в «Балтику» как раз из «Зенита»). Армейцы же просят питерцев не требовать с «Балтики» процент с продажи своего полузащитника, а сразу учесть эту сумму в обмене Гонду на Дивеева. У «Балтики» же армейцы тогда попросят «скидку» на эту сумму», – говорится в публикации.

ЦСКА хочет подписать Сауся зимой. Предложения «Балтике» пока не было (Metaratings)