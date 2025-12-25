РФС продолжает переговоры о матчах с Китаем и Венгрией, сообщил Митрофанов: «По разным причинам пока не получается провести игры. Но контакт сохраняется»

РФС продолжает переговоры о матчах со сборными Китая и Венгрии.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз продолжает переговоры о проведении товарищеских матчей со сборными Китая и Венгрии.

«Не могу согласиться с формулировкой «оставили идею». Это не самоцель. Мы обсуждаем проведение матча с коллегами, в том числе с Венгерской федерацией футбола и коллегами из Китая, по разным причинам пока не получается провести игры.

Мы либо не совпадаем в календарях, либо каждый из нас уже нашел соперников. Но контакт сохраняется. Нет смысла вести переговоры о матче с кем-то одним, можно ведь ни с кем не договориться. В какие-то окна мы отказывались играть с потенциально интересными нам соперниками, потому что на тот момент уже договорились с другими сборными», – сказал Митрофанов.