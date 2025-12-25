Шевченко о матчах Украины в других странах: «Мы тратим огромные средства, в 5 раз больше, без возможности заполнить арену. И я не могу пойти к правительству за деньгами»

Шевченко о матчах сборной Украины за рубежом: тратим огромные деньги.

Андрей Шевченко посетовал на большие расходы, связанные с проведением «домашних» матчей сборной Украины в других странах.

«Мы тратим огромные деньги на эти матчи, не имея возможности заполнить арену. Для нас провести домашний матч на чужом поле стоит примерно в пять раз дороже. Спонсоры находятся в стране, где идут военные действия, у них ограниченные ресурсы.

Я не могу пойти к правительству и требовать деньги. Нам приходится делать все возможное в рамках собственного бюджета и полагаться на частные пожертвования для наших социальных проектов», – сказал руководитель УАФ в интервью Dagens Nyheter.

В этом году сборная Украины проводила номинально домашние матчи в Испании и Польше.