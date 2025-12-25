Ротенберг наложил вето на трансфер Кравцова в «Локомотив». Кирилл – любимый игрок его отца, президента «Сочи» (Иван Карпов)
«Локомотив» не подпишет Кирилла Кравцова.
«Локомотив» отказался от трансфера Кирилла Кравцова.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» входит в шорт-лист игроков, которых московский клуб рассматривает в качестве замены Дмитрию Баринову.
По информации инсайдера Ивана Карпова, генеральный директор железнодорожников Борис Ротенберг-младший наложил вето на этот трансфер, поскольку Кравцов является любимым игроком его отца, президента «Сочи» Бориса Ротенберга-старшего.
В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
