Ротенберг наложил вето на трансфер Кравцова в «Локомотив». Кирилл – любимый игрок его отца, президента «Сочи» (Иван Карпов)

«Локомотив» не подпишет Кирилла Кравцова.

«Локомотив » отказался от трансфера Кирилла Кравцова .

Ранее сообщалось , что полузащитник «Сочи » входит в шорт-лист игроков, которых московский клуб рассматривает в качестве замены Дмитрию Баринову.

По информации инсайдера Ивана Карпова, генеральный директор железнодорожников Борис Ротенберг-младший наложил вето на этот трансфер, поскольку Кравцов является любимым игроком его отца, президента «Сочи» Бориса Ротенберга-старшего.

В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь .