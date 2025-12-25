  • Спортс
Масалитин об иностранных игроках и тренерах: «У нас мнение, что Европа поможет, легче взять кого-то со стороны. Не хотим своих выращивать. Никто не думает, что легионер занимает место нашего»

Валерий Масалитин: почему «Спартак» не воспитывает своих тренеров?.

Валерий Масалитин считает, что топ-клубам России нужно растить своих тренеров.

– В чем причина низкого доверия отечественным тренерам со стороны клубов РПЛ?

– Я не знаю, почему «Спартак», ЦСКА и другие наши топ-клубы не воспитывают своих тренеров. А ведь в «Спартаке» было великолепное золотое поколение. Но клуб не обращается к своим воспитанникам.

– На ваш взгляд, у нас много подходящих специалистов, которые могли бы возглавить российские топ-клубы? Есть из кого выбирать?

– Это вопрос доверия. Тренер должен набираться опыта постепенно, начиная работать в академии. Если наставник будет прогрессировать, его можно потихоньку продвигать выше.

Даже такие маститые тренеры, как Семин, Романцев, Газзаев, не начинали сразу с первых команд. Они шли с низов. В топ-клубы надо приходить готовыми и опытными наставниками. А сейчас мало таких тренеров, которые прошли бы все этапы. Никто не хочет начинать с низов, со второй лиги, или принимать проблемные клубы, которые борются за выживание. Зачем свой имидж портить?

А ведь тренер всегда должен работать, совершенствоваться и быть в деле. Тем более футбол постоянно меняется. Необходимо повышать знания. Это раньше были иностранные конференции, лекции. Сейчас этого нет. Если только за счет личных связей можно поехать на стажировку в зарубежный клуб.

– В итоге мы имеем мало тренеров, готовых работать в топ-клубах РПЛ. Может быть, поэтому приглашаются низкосортные иностранцы?

– У нас, как всегда, есть мнение, что Европа нам поможет. Это касается не только тренерских кадров, но и футболистов. Мы не хотим своих выращивать. Легче взять кого-то со стороны. Но никто не думает о том, что такой игрок занимает место нашего молодого футболиста.

– Вы сказали о тренерах – своих воспитанниках. «Динамо» решило оставить Гусева, когда команда находится в шести очках от зоны стыковых матчей. Вы уверены, что бело-голубые не опустятся ниже?

– Никакой уверенности не может быть. Только время покажет, как он будет справляться. Но ведь очень важно, что он знает команду изнутри и давно находится в коллективе. Вот мы и посмотрим, как Гусев будет готовить «Динамо» к весне, как он справится с ответственностью. Хорошо, что есть доверие руководства клуба и что Гусев вообще не отказался от этой должности. Он взял на себя ответственность. А потом о нем вообще могут забыть в «Динамо», если все сложится неудачно. И как тренеру тогда заявлять о себе?

Хорошо Мусаеву из «Краснодара». Галицкий увидел, что он не потянул, и отправил его на другую работу. Там результат появился, и он его вернул. И сейчас «Краснодар» с хорошим тренером, – сказал бывший нападающий ЦСКА.

