Ловчев о Карседо в «Спартаке»: «Очередной зарабатыватель денег. Я не знаю, что он из себя представляет. Обсуждать надо того, кто добивался чего-то в профессии»

Евгений Ловчев: Карседо – очередной зарабатыватель денег.

Бывший футболист «Спартака » Евгений Ловчев отреагировал на слухи о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.

В данный момент испанский специалист возглавляет «Пафос ».

«Я не знаю, кто это такой, не знаю, что он из себя представляет. Обсуждать надо того, кто добивался чего-то в профессии. Для меня это очередной зарабатыватель денег.

Я смотрел на все, что творится в «Спартаке», как туда приглашают тренеров. В конце концов, создали бы какой-то совет. Мне мой учитель, мой футбольный отец Никита Павлович Симонян говорил, что еще при Федуне он ни разу не разговаривал с ним о футболе. И сейчас это продолжается.

Есть люди постарше – тот же Родионов, тот же Романцев, которые чего-то добивались, хотя бы с ними советовались бы. А так я не знаю этих людей, честно говоря. Кто это, что это?» – сказал Ловчев.