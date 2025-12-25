Андрей Канчельскис: «Дивеев созрел для европейского клуба. Игорь стал лидером обороны ЦСКА, перестал допускать детские ошибки. Но он слишком травматичный»

Андрей Канчельскис: Дивеев созрел для Европы, он перестал допускать детские ошибки.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев готов играть в европейских лигах.

«Дивеев уже точно созрел для европейского клуба. Он стал лидером обороны ЦСКА и сборной России, перестал допускать детские ошибки.

Почему он до сих пор в РПЛ , несмотря на желание играть в Европе? Это не ко мне вопрос. К агенту, клубу и самому Дивееву . Не знаю, что мешает.

Дивеев – сильный защитник, но для Европы слишком травматичный. Может, это отпугивает европейские клубы», – сказал Канчельскис.