Андрей Канчельскис: «Дивеев созрел для европейского клуба. Игорь стал лидером обороны ЦСКА, перестал допускать детские ошибки. Но он слишком травматичный»

Андрей Канчельскис: Дивеев созрел для Европы, он перестал допускать детские ошибки.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев готов играть в европейских лигах.
«Дивеев уже точно созрел для европейского клуба. Он стал лидером обороны ЦСКА и сборной России, перестал допускать детские ошибки.
Почему он до сих пор в РПЛ, несмотря на желание играть в Европе? Это не ко мне вопрос. К агенту, клубу и самому Дивееву. Не знаю, что мешает.
Дивеев – сильный защитник, но для Европы слишком травматичный. Может, это отпугивает европейские клубы», – сказал Канчельскис.
