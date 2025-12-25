Агент Лички Николаев: «Из России звонят, но без конкретики. Предложения от команд из второй восьмерки РПЛ неинтересны»
Агент Лички: из России звонят, но предложения из второй восьмерки неинтересны.
Агент Анатолий Николаев рассказал, что Марцел Личка пока не получал предметных предложений из России.
«Из России пока нет чего-то интересного – звонят, но без конкретики. Сегодня он отмечает Рождество, мы с ним общались. Ничего серьезного, конкретного – предложения от команд из второй восьмерки РПЛ неинтересны», – сказал Николаев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
