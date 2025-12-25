Жирков на вопрос о возможности возглавить «Челси»: «Шансов нет, меня с фотографий стирать будут»

Юрий Жирков: возглавить «Челси»? Шансов нет, меня с фотографий стирать будут.

Бывший футболист «Челси» и сборной России Юрий Жирков высказался о развитии тренерской карьеры.

«У меня тренерская карьера развивается, все нормально. Поставить цель потренировать все клубы, в которых я играл? Неплохая идея. Только вот «Анжи»… Возглавить «Челси»? Ну, шансов нет, меня с фотографий стирать будут (смеется).

Подучил ли я английский язык? А где я буду его учить? Дети учат, я проверяю их иногда», – сказал Жирков.

