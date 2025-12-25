Жирков на вопрос о возможности возглавить «Челси»: «Шансов нет, меня с фотографий стирать будут»
Юрий Жирков: возглавить «Челси»? Шансов нет, меня с фотографий стирать будут.
Бывший футболист «Челси» и сборной России Юрий Жирков высказался о развитии тренерской карьеры.
«У меня тренерская карьера развивается, все нормально. Поставить цель потренировать все клубы, в которых я играл? Неплохая идея. Только вот «Анжи»… Возглавить «Челси»? Ну, шансов нет, меня с фотографий стирать будут (смеется).
Подучил ли я английский язык? А где я буду его учить? Дети учат, я проверяю их иногда», – сказал Жирков.
Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»
