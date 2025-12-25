«Спартак» подпишет с вингером «Динамо» Бабаевым контракт до 2030 года. Медосмотр – в ближайшие дни (Иван Карпов)
Ульви Бабаев перейдет в «Спартак».
«Спартак» договорился с Ульви Бабаевым.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что вингер заключит с красно-белыми контракт, рассчитанный до лета 2030 года. Сторонам осталось согласовать последние детали. Медосмотр состоится в ближайшие дни.
При этом остается под вопросом то, когда именно произойдет трансфер. Летом Бабаев может перейти в качестве свободного агента.
В этом сезоне 21-летний футболист провел 15 матчей и сделал хет-трик в игре с «Крыльями Советов» в октябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Степашин – вингеру «Динамо» Бабаеву: «Никакого «Спартака»! У нас был такой Ташаев, ушел туда – и все. Понял меня?»
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?7984 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости