«Спартак» подпишет с вингером «Динамо» Бабаевым контракт до 2030 года. Медосмотр – в ближайшие дни (Иван Карпов)

«Спартак» договорился с Ульви Бабаевым .

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что вингер заключит с красно-белыми контракт, рассчитанный до лета 2030 года. Сторонам осталось согласовать последние детали. Медосмотр состоится в ближайшие дни.

При этом остается под вопросом то, когда именно произойдет трансфер. Летом Бабаев может перейти в качестве свободного агента.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 15 матчей и сделал хет-трик в игре с «Крыльями Советов» в октябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

