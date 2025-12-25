Ташуев о Карседо: «Никто его не знает. Чемпион Кипра – это ни о чем для «Спартака». У клуба своя философия со времен Симоняна, там должен работать российский тренер»
Ташуев о Карседо: чемпион Кипра – это ни о чем для «Спартака».
Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал слухи о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».
В данный момент испанский специалист возглавляет «Пафос».
«Что комментировать, если не знаешь человека? Никто его не знает.
Берут тренера из Кипра – и что дальше? Что он выиграл? Чемпион Кипра – это ни о чем для «Спартака».
Я был чемпионом Беларуси, и что дальше? Шпилевский работает у нас из чемпионата Кипра и пока не очень удачно.
У клуба своя философия еще с советских времен, со времен Симоняна. По идее, в «Спартаке» должен работать российский тренер», – сказал Ташуев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
