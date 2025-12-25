Ташуев о Карседо: «Никто его не знает. Чемпион Кипра – это ни о чем для «Спартака». У клуба своя философия со времен Симоняна, там должен работать российский тренер»

Ташуев о Карседо: чемпион Кипра – это ни о чем для «Спартака».

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев прокомментировал слухи о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».

В данный момент испанский специалист возглавляет «Пафос ».

«Что комментировать, если не знаешь человека? Никто его не знает.

Берут тренера из Кипра – и что дальше? Что он выиграл? Чемпион Кипра – это ни о чем для «Спартака ».

Я был чемпионом Беларуси, и что дальше? Шпилевский работает у нас из чемпионата Кипра и пока не очень удачно.

У клуба своя философия еще с советских времен, со времен Симоняна. По идее, в «Спартаке» должен работать российский тренер», – сказал Ташуев.