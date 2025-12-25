Ледли Кинг: «Джеррард, Лэмпард и Скоулз – невероятные игроки, но Коул был настоящим волшебником, самым одаренным из всех, с кем я играл. Однако в «Челси» Джо был уже не тот»

Ледли Кинг: Джо Коул был настоящим волшебником.

Ледли Кинг считает Джо Коула самым одаренным игроком своего поколения.

«Я хочу видеть игроков, которые решают исход матчей и заставляют болельщиков вскакивать с мест. Для меня таким игроком был Джо Коул. Могу честно сказать: он был самым одаренным английским футболистом, с которым я играл.

Уэйн Руни , наверное, был лучшим в целом. У него было сочетание разных качеств: мощи, силы, упорства. Но если говорить о чистом природном таланте, то Джо Коул был лучшим.

Джо ушел в «Челси », и это изменило его игру. Он стал гораздо более командным игроком, и это уже был не тот Джо, которого я помню в 17 лет. Тот просто играл в удовольствие, на чистом инстинкте. Думаю, он и сам, оглядываясь на все, чего добился, скажет то же самое: мог бы стать еще лучше, чем стал.

Джеррард , Лэмпард и Скоулз – невероятные игроки, не поймите неправильно, но в том возрасте игра Джо была чистой магией. Ему все давалось более естественно, чем Стиви Джи. Стиви умел абсолютно все, но Джо был настоящим волшебником. В этом он точно выделялся на фоне большинства английских игроков того времени.

В 16-17 лет Джо не был похож ни на кого. Он отличался от всех английских ребят – играл так, будто был бразильцем», – сказал экс-защитник сборной Англии в интервью BetMGM.