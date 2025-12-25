«Реал» решил выкупить Паса у «Комо» за 9 млн евро летом. Перепродавать Нико не будут
«Реал» летом выкупит Нико Паса.
Нико Пас летом вернется в «Реал».
As утверждает, что мадридцы приняли решение выкупить полузащитника у «Комо» в середине 2026 года за 9 млн евро. Перепродавать 21-летнего футболиста после этого не будут – он останется в команде.
Отмечается, что «Комо» не будет сопротивляться, а любое вмешательство других клубов исключено.
В этом сезоне Пас провел 15 матчей в Серии А и совершил 10 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Нико Пас — главная молодая звезда Серии А. Почему от него зависит весь «Комо»?
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?7985 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости