  • «Реал» решил выкупить Паса у «Комо» за 9 млн евро летом. Перепродавать Нико не будут
«Реал» решил выкупить Паса у «Комо» за 9 млн евро летом. Перепродавать Нико не будут

«Реал» летом выкупит Нико Паса.

Нико Пас летом вернется в «Реал».

As утверждает, что мадридцы приняли решение выкупить полузащитника у «Комо» в середине 2026 года за 9 млн евро. Перепродавать 21-летнего футболиста после этого не будут – он останется в команде.

Отмечается, что «Комо» не будет сопротивляться, а любое вмешательство других клубов исключено.

В этом сезоне Пас провел 15 матчей в Серии А и совершил 10 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Нико Пас — главная молодая звезда Серии А. Почему от него зависит весь «Комо»?

Александр Суряев
As
